Цхинвал, 16 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Граждане Грузии в последнее время стали чаще намеренно нарушать государственную границу Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба КГБ Южной Осетии.

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По данным ведомства, 9 декабря югоосетинские пограничники задержали в Ленингорском районе двух граждан Грузии. У одного из них при обыске обнаружили наркотики. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

«Комитет в очередной раз напоминает, что все возможные направления проникновения нарушителей государственной границы находятся в зонах контроля и секторах воздействия пограничных сил», — говорится в сообщении.

Напомним, официальный Тбилиси не признаёт независимость Южной Осетии. В Грузии также отказываются признавать представителей соседней республики стороной переговоров и не подписывают предлагаемое соглашение о неприменении оружия.