Тверь, , 15:42 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился c ветеранами и участниками Великой Отечественной войны 16 декабря, в день 80-летней годовщины освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Встреча состоялась в Тверском императорском путевом дворце, на неё были приглашены ветераны Великой Отечественной войны Иван Афанасьев, Евгений Ботиков, Иван Кладкевич, Николай Никодимов, Иван Овинников, Ашот Оганесов и Спартак Сычев.

Губернатор провёл встречу с фронтовиками в День освобождения Калинина Пресс-служба правительства Тверской области

«За те два месяца, что Калинин был в оккупации, его жители продемонстрировали самые лучшие качества. Эти тяжелые дни сплотили и население, и солдат, всех людей, которые здесь остались, и вместе они смогли оказать достойное сопротивление врагу», — сказал губернатор.

«Мы вам очень благодарны. Вы очень многое сделали для нас, сегодня мы можем спокойно жить и приносить пользу нашей стране только благодаря вам», — отметил, обращаясь к ветеранам, Игорь Руденя.

Фронтовики поделились воспоминаниями о днях войны, сражениях и жизни в тылу, также беседа зашла о патриотическом воспитании молодежи. Ветераны поблагодарили Игоря Руденю за внимание к своему поколению.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Твери проходят мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Памятные мероприятия состоялись у Обелиска Победы, где почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, глава региона Игорь Руденя. Сегодня же в Твери проходят концерты, кинопоказы, уроки мужества, выставки, приуроченные к дате.