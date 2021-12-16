Ташкент, , 15:42 — REGNUM Инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по сохранению и широкому продвижению культурного наследия узбекского народа получают высокое международное признание. Об этом написал в телеграмм-канале пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Дутар – самый распространенный у уйгуров музыкальный инструмент Рейхана Турдиева © ИА REGNUM

«В частности, сегодня Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включил искусство бахши в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества», — написал Асадов.

Бахши — народный певец, исполнитель фольклора у тюркских народов Средней Азии, музыкант обычно выступает на праздниках. Неотъемлемая часть бахши — дутар, струнный музыкальный инструмент с длинным грифом, двумя жильными или нейлоновыми струнами и грушевидным резонатором.