Волоколамск, Московская область, , 15:42 — REGNUM Культурно-патриотический проект «Путь к Победе. Волоколамский рубеж», приуроченный к 80-летнему юбилею знакового события в Великой Отечественной войне — освобождения Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков, пройдет 16−19 декабря. Об этом 16 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На Великой Отечественной войне Архив Минобороны РФ

16 декабря в 15:00 (мск) состоится торжественная церемония возложения цветов у мемориала «Вечный огонь» в центре города Волоколамск на Октябрьской площади, а в 16:00 в Музейно-выставочном комплексе «Волоколамский кремль» будет открыта выставка «Мы не дрогнем в бою за столицу свою».

Также важной составляющей проекта является международная кинопрограмма, подготовленная совместно с Киноконцерном «Мосфильм» и представляющая фильмы, над которыми, наряду с российскими режиссерами, работали партнеры из других стран.

На мероприятиях выступят научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Отметим, проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.