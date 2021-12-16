Москва, , 15:40 — REGNUM Надо понимать, что у президента Украины Владимира Зеленского нет ничего, что он может предложить России, равно как и ничего, чем он может ей угрожать, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Даже исполнение Минских соглашений Украиной реально не в его власти — ему не протолкнуть необходимые для этого законы через Раду, а любой намек на предоставление большей автономии Донбассу поставит его под удар националистов.

Вот и приходится пытаться «продать» то, что ему не принадлежит. Вопрос о сертификации «Северного потока — 2» для Газпрома и России важен, но не критичен.

Откроется он завтра, через полгода, или вообще никогда, это не отразится слишком сильно на бизнесе компании или бюджете страны.

Но, главное, этот вопрос не в компетенции господина Зеленского. Даже правительство Германии в этом вопросе не вполне самостоятельно, но если с кем и вести по этому поводу переговоры, то с ним», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» может быть использована для принуждения президента России Владимира Путина к переговорам по Минским соглашениям.

Читайте также: Зеленский: превращу «Северный поток — 2» в инструмент встречи с Путиным!