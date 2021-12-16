Москва, 16 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Надо понимать, что у президента Украины Владимира Зеленского нет ничего, что он может предложить России, равно как и ничего, чем он может ей угрожать, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Даже исполнение Минских соглашений Украиной реально не в его власти — ему не протолкнуть необходимые для этого законы через Раду, а любой намек на предоставление большей автономии Донбассу поставит его под удар националистов.

Вот и приходится пытаться «продать» то, что ему не принадлежит. Вопрос о сертификации «Северного потока — 2» для Газпрома и России важен, но не критичен.

Откроется он завтра, через полгода, или вообще никогда, это не отразится слишком сильно на бизнесе компании или бюджете страны.

Но, главное, этот вопрос не в компетенции господина Зеленского. Даже правительство Германии в этом вопросе не вполне самостоятельно, но если с кем и вести по этому поводу переговоры, то с ним», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» может быть использована для принуждения президента России Владимира Путина к переговорам по Минским соглашениям.

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