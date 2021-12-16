Минск, , 15:39 — REGNUM «Тем, кто пытался перевернуть страну и сдать ее «туда», никакого прощения не будет. Мы их видим и выявляем десятками, а то и сотнями. Те организации, которые финансировались из-за рубежа и организовывали переворот и мятеж, мы все ликвидировали. Как бы ни было тяжело, мы ведь знали, какие будут последствия. И они сегодня взвыли: «Восстановите обратно!» Они никогда не будут восстановлены», — заявил 16 декабря Александр Лукашенко, проводя в президентском дворце совещание о противодействии международным санкциям в отношении официального Минска.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко подверг критике предложение главы президентской администрации — генерала госбезопасности Игоря Сергиенко, который выдвинул инициативу «по определению круга лица, кто в силу своей служебной деятельности должен ознакамливаться с содержанием различного рода экстремистских Telegram-каналов».

«Не надо сюда, как глава администрации предлагает, тащить списки: кому можно, кому нельзя. Глупость несусветная, — сказал Лукашенко. — Пусть руководители на местах, губернаторы, председатели райисполкомов определяются. Запреты никогда не приводили к нормальному результату. Но если мы уже сами себе не доверяем, то, слушайте, тогда надо действительно беглым отдать эту власть. Будьте аккуратными и осторожными. У нас больше чем достаточно проблем, и их нужно решать».

Он высказался по проблеме массовой ликвидации НКО в Белоруссии, отметив, что в постсоветской республике могут работать любые фонды и организации, если они занимаются действительно важным делом во благо. Лукашенко уточнил: «Пусть защищают больных, лечат ковид, пусть чернобыльцам помогают, нищим, обездоленным, людям с ограниченными возможностями, лечат детишек и так далее — милости просим, дорога открыта. Кто-то хочет создать фонды — пожалуйста».

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«То есть вот этот хаос надо сегодня заканчивать. Надо отстраивать новую Белоруссию», - подчеркнул бессменный (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.