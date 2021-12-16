Лос-Анджелес, США, , 16:50 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) заявил, что собирается через год избавиться от своей недвижимости. Об этом 16 декабря пишет портал The Flow, ссылаясь на интервью Уэста для художника Тино Сегала.

Канье Уэст Скриншот с YouTube

«Мы живем по правилам капитализма. Это нас убивает. Пора это менять. Через год я собираюсь стать бездомным», — заявил Уэст. Свои особняки артист планирует «превратить в церкви» наподобие «коммун художников», в которых еда будет доступна для каждого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Канье Уэст собирается решить проблему бездомных в Лос-Анджелесе (США). Уэст планирует организовать на базе его компаний места для работы и учёбы для всех нуждающихся.

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