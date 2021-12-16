, 15:37 — REGNUM В Карачаево-Чееркесии для предотвращения распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» создали обсерваторы, куда будут помещать пациентов с выявленной инфекцией. В настоящее время таких больных в регионе нет, тем не менее власти субъекта РФ работают на опережение.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«На базе Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы подготовлены помещения для обсервации больных «Омикроном», если таковые будут выявлены», — говорится в сообщении регионального оперативного штаба. Кроме того, органам власти на местах и курирующим ведомствам предписано усилить эпидемиологический контроль на туристических объектах, учитывая наплыв туристов в предстоящие новогодние праздники.