Варшава, , 15:37 — REGNUM За последние сутки пограничники задержали на польско-белорусской границе двух человек, подозреваемых в пособничестве нелегальным мигрантам по проникновению на территорию Польши из Белоруссии. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши.

Задержание Politros.com

«Польские пограничники задержали двух человек по подозрению в пособничестве нелегальной миграции. Среди задержанных оказался гражданин Турции с видом на жительство в Германии, а также гражданин Ирака. Они могли пособничать нелегалам беспрепятственно пересекать белорусско-польскую границу и скрываться от польских пограничников. За это они могли получать деньги», — говорится в сообщении.

Также в погранслужбе сообщили, что подозреваемые были задержаны в момент, когда перевозили нелегалов на автомобиле.

Задержанным может быть предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в третьем параграфе статьи 264 Уголовного кодекса Польши, за что им будет грозить наказание в виде лишение свободы до восьми лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.