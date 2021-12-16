Мадрид, , 15:35 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес объявил об утверждении 16 декабря нового пакета мер помощи для острова Пальма, пострадавшего от извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес Sanchezcastejon.es

Новый пакет мер будет включать в себя выделение средств на новое жильё, прямую помощь различным секторам и освобождение рыбаков от взносов в систему социального обеспечения.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха в Испании началось 19 сентября. В последние дни сейсмическая активность вулкана снизилась.