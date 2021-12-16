Ревда, Свердловская область, , 15:44 — REGNUM В ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (предприятие металлургического комплекса УГМК) торжественно открыли паротурбинную установку для использования парового потенциала котлов-утилизаторов обеих печей Ванюкова.



Фото предоставлено пресс-службой УГМК

В церемонии приняли участие генеральный директор УГМК Андрей Козицын, директор СУМЗа Багир Абдулазизов, коммерческий директор ООО «Штарк Энерджи Ревда» Михаил Дубасов и др.



Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Заключение энергосервисного договора с ООО «Штарк Энерджи Ревда» о строительстве на территории завода паротурбинной установки было получено в феврале 2019 года. Проект реализован по схеме BOT-контракта: строительство паровой турбины на средства инвестора с последующей передачей объекта в аренду предприятию на 12 лет. Затем турбина передается в собственность завода для дальнейшей эксплуатации. Объем инвестиций на реализацию проекта составил порядка 590 млн рублей.

Паротурбинная установка будет вырабатывать электроэнергию и тепло за счет пара, получаемого при производстве черновой меди в котлах-утилизаторах печей Ванюкова. Сейчас избыточный пар уходит в атмосферу. Паровая турбина будет дополнительно вырабатывать для предприятия 53,5 млн кВтч электрической и 35 тыс. Гкал тепловой энергии в год. Реализация данного проекта позволит повысить энергоэффективность производства и снизить объем приобретаемой предприятием электроэнергии.

«Данный объект не только вырабатывает электроэнергию, но и использует тот пар, который уходил буквально в трубу, — подчеркнул генеральный директор УГМК Андрей Козицын. — Мы получаем замкнутый цикл. Этот проект — настоящий прорыв, и он будет востребован и на других предприятиях УГМК». Андрей Анатольевич поблагодарил всех, кто участвовал в проектировании и возведении паротурбинной установки, особо подчеркнув вклад компании «Штарк».

Паротурбинная установка — это второй проект, который реализован компанией «Штарк» на СУМЗе в рамках энергосервисного договора по схеме BOT-контракта. Первым объектом стала газопоршневая мини-ТЭЦ мощностью 21,5 МВт, тепловой мощностью 17,9 Гкал/час. Введена в эксплуатацию в декабре 2014 года. Оба источника собственной генерации в сумме будут вырабатывать 40% электрической энергии от общего потребления Среднеуральского медеплавильного завода.



Фото предоставлено пресс-службой УГМК

«Всего для УГМК мы реализовали уже три проекта, и каждый из них интересный и нестандартный — электростанции надо было вписать в имеющуюся промышленную инфраструктуру, спроектировать под нужд конкретного производства. Это потребовало большой координации, чтобы согласовать все процессы, и это у нас с УГМК получается очень хорошо. Самое современное оборудование с максимальным на сегодняшний день КПД поставлено со всего мира: Италия, России, Китай, Германия и др. Но главное в этом проекте — возможность использования вторичных ресурсов», — рассказал коммерческий директор ООО «Штарк Энерджи Ревда"Михаил Дубасов.

«С запуском паровой турбины мы продвинемся по всем направлениям — в плане как энергоэффективности, так и энергобезопасности. Это комплексный подход в решении производственных задач, который будет применяться и в дальнейшем при реализации следующих проектов, — отметил директор СУМЗа Багир Абдулазизов.

Справка

ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод» — один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года.

Основное производство: медеплавильный цех, цех серной кислоты, обогатительная фабрика. Основные виды выпускаемой продукции: черновая медь, серная кислота.