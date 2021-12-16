Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM За первые 10 месяцев 2021 года на территории Санкт-Петербурга произошло 4189 дорожно-транспортных происшествий, что на 4% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. В этих ДТП погибли 172 человека, показатель смертности снизился на 8%. Об этом 16 декабря сообщили в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Дорожная камера Bidgee

По данным ГИБДД, в ноябре 2021 года в регионе произошло 402 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых погибли 18 человек и ранены 459 человек. Число ДТП в ноябре на 22% меньше, чем в октябре текущего года. Число погибших и раненых также снизилось.

Как подчеркивают в Смольном большинство аварий происходит из-за нарушений водителями правил дорожного движения, которые, в том числе, фиксируются камерами на дорогах.

«Только в ноябре комплексами зафиксировано 750 тысяч нарушений правил дорожного движения, более 99% из них — нарушения скоростного режима, а с начала года зафиксировано уже более 7,2 миллионов нарушений», — отметили в комитете по информатизации и связи.

Там добавили, что летом 2020 года в Петербурге заработали 240 новых комплексов контроля скорости, кроме того, установлены камеры на 40 аварийно-опасных перекрёстках города. В следующем году запланирована установка еще 300 стационарных комплексов и оснащение 17 аварийно-опасных перекрестков во всех районах города.