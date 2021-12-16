Сидней, Австралия, , 16:14 — REGNUM За последние месяцы пандемии коронавируса на рынке жилья Австралии наблюдается настоящий бум по мере того, как с молотка каждую неделю уходят сотни домов. В этой связи компания CoreLogic решила проанализировать статистику на рынке жилья, чтобы выяснить, где в Сиднее недвижимость стоит больше всего. Об этом 16 декабря сообщил телеканал Nine News.

Оценка недвижимости Images Money

Элитный район Bellevue Hill был назвал в качестве самого дорогого пригорода в агломерации Сиднея, где покупатели должны быть мультимиллионерами, чтобы приобрести себе дом, средняя цена которого составляет 6,2 миллиона долларов США.

Для сравнения на протяжении многих лет самым дорогим районом Сиднея считается Point Piper, где средняя цена дома находится на отметке 2,3 миллиона долларов США.

При годовой зарплате чуть выше 80 000 австралийских долларов кому-то понадобится более века, чтобы выплатить ипотеку за дом в Bellevue Hill, и более 40 лет, чтобы расплатиться за покупку недвижимости по среднему ценнику в Point Piper. Отмечается, что расчет был произведен с условием, что покупатель не тратит ни одного цента на еду, бытовые и прочие расходы.