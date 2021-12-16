Москва, , 15:32 — REGNUM Известный русский живописец, один из основоположников абстракционизма Василий Васильевич Кандинский родился 16 декабря 1866 года. В 2021 году исполняется 155 лет с этого момента.

Василий Кандинский. Черный и фиолетовый. 1923

Кандинский родился в Москве, в семье коммерсанта Василия Сильвестровича Кандинского и сравнительно поздно — в возрасте 30 лет, выбрал карьеру художника.

Он стал известным авангардистом и одним из основоположников беспредметного искусства. Сегодня полотна Кандинского — в числе самых дорогих картин русских художников.

Среди прочего в 1911 г. Василий Кандинский и его друг экспрессионист Франц Марк организовали творческое объединение «Синий всадник», членами которой стали известные художники-экспрессионисты Франц Марк, Алексей Явленский, Марианна Верёвкина и Пауль Клее, а также танцоры и композиторы. Участники группы интересовались средневековым и примитивным искусством и популярными в Европе течениями — фовизмом и кубизмом.

Его наиболее известными картинами являются «Синий всадник» (1903), «Осень в Мурнау» (1908), «Ахтырка. Красная церковь» (1908), «Квадраты с концентрическими кругами» (1913), «Синий» (1922), «Черный и фиолетовый» (1923) и многие другие.