София, 16 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Болгарии объявило об увольнении сразу 25 сотрудников своего центрального аппарата в Софии. Об этом 16 декабря сообщило Болгарское телевидение.

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Согласно официальной информации, кадровые изменения в министерстве проходят в рамках оптимизации и коренной реорганизации структуры. Как отмечено в отчете ведомственного секретариата, в первую очередь своих постов лишатся лица пенсионного возраста — они будут отправлены на заслуженный отдых с назначением «достойных ежемесячных выплат».

«Одна из целей новой программы — предоставить возможность карьерного роста молодым чиновникам», — резюмировал глава министерства Николай Денков.

Напомним, ранее Совет министров Болгарии выделил около 14 миллионов левов ($6 млн) на сокращение штатов основных министерств и ведомств. Основная часть этих средств предназначена на финансовую поддержку уволенных чиновников.