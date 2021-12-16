Тбилиси, , 15:30 — REGNUM Грузию в ноябре посетили 151 367 иностранных туристов, что на 283,2% больше, чем за аналогичный период в 2020 году и на 73% меньше чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Национальной администрации по туризму.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Больше всего в Грузию приехало туристов из Турции — 39 909 человек. На втором месте — Россия из которой прибыли 23 424 туриста. Третью строчку в этом списке занимает Армения с показателем 19 291 человек.

Всего в Грузию из России за 11 месяцев приехало 195 тыс. туристов, что на 4,8% меньше, чем в прошлом году. Число всех туристов, приехавших в республику с января по ноябрь составило 1,6 млн, что меньше, чем в 2020 году на 1,6%.

Стоит отметить, что экономика Грузии к 2020 году стала сильно зависеть от туризма. Когда в мире были введены карантинные меры, то в стране начался экономический кризис.

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