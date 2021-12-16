Канберра, , 16:10 — REGNUM Выступая 15 декабря в Австралийском национальном университете, бывший премьер-министр страны Малкольм Тёрнбулл обрушился с резкой критикой на отрицателей глобального потепления и его последствий для человечества. Об этом сообщил новостной портал news.com.au.

Климат Иван Шилов © ИА REGNUM

«Было время, когда мы говорили, что 17% людей считают, что Земля плоская, Элвис Пресли все еще жив, а марсиане существуют и живут среди нас … Можно было отмахиваться от этого, считая это забавным … Но когда вы слышите людей, не верящим фактам … то это уже не эксцентричные точки зрения, а позиция, которая имеет реальные последствия», — заявил Тёрнбулл.

В частности, Тёрнбулл поделился со студентами, как он сам пытался убедить своего коллегу, бывшего премьер-министра Австралии Энтони Абботта, который никак не верил в то, что изменение климата реально.

«Но мы живем в эпоху, где полным-полно сумасшедших», — резюмировал Тёрнбулл.