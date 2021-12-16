Вашингтон, 16 декабря, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Постоянные разговоры о возможном «вторжении» на Украину не имеют под собой никаких оснований, но даже если это случится, то Европе станет только лучше, написал американский политолог Селвин Дьюк в статье для American Thinker.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

По его мнению, создание Североатлантического альянса для противостояния СССР было логичным шагом, однако сейчас Россия не стремится к глобальной экспансии.

Что касается европейских стран, то они постепенно уничтожают себя политикой мультикультурализма и «чуждыми ценностями», в том числе однополыми браками.

Вместе с тем, пишет автор, Россия придерживается «здорового национализма», отвергая «проекты, навязывающие обществу чуждые ценности».

Кроме того, отметил Дьюк, положение о браке как союзе мужчины и женщины закреплено в Конституции России.

«Сейчас суть Запада — моральное устаревание. Раньше, когда Россия была СССР и наши левые любили его, мы называли их безбожными, а они нас — декадентами. Теперь мы и безбожники, и декаденты», — пишет аналитик.

Он добавил, что если Россия решит навязать Европе свои ценности, человечество вряд ли что-то потеряет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что «из-за Украины» новые санкции США, подготовкой которых сейчас заняты в Вашингтоне, предполагают отключение России от SWIFT, известило CNN. Вопрос решается, причём с участием европейских «партнёров» США.

Кроме вышеуказанной меры, американцы намереваются ввести персональные санкции, касающиеся окружения российского президента. Также планируются санкции в отношении российских энергокомпаний.