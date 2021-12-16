Пенза, 16 декабря 2021, 16:00 — REGNUM В Пензенской области вакцина, поступившая в рамках национального календаря, израсходована на 100%. Об этом 16 декабря заявила заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьёва.

Прививка от гриппа
Прививка от гриппа
NIAID

«Вакцинацию против гриппа населения Пензенской области мы проводим за счёт различных источников. Вакцина, поступившая в субъект в рамках национального календаря, израсходована на 100%. До конца года сотрудники организованных коллективов могут пройти вакцинацию за счёт средств своих работодателей», — пояснила спикер.

На сегодняшний день в Пензенской области от гриппа привито более 660 тыс. человек, или около 52% от населения области. Для достижения стойкого коллективного иммунитета против гриппа необходимо привить 60% жителей региона, добавила Воробьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 6 по 12 декабря зарегистрировали 3204 случая ОРВИ (240,6 на 100 тыс. населения). Суммарная заболеваемость выше уровня эпидпорога на 14,7%.

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