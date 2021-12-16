Пенза, 16 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Пензенской области вакцина, поступившая в рамках национального календаря, израсходована на 100%. Об этом 16 декабря заявила заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьёва.

NIAID Прививка от гриппа

«Вакцинацию против гриппа населения Пензенской области мы проводим за счёт различных источников. Вакцина, поступившая в субъект в рамках национального календаря, израсходована на 100%. До конца года сотрудники организованных коллективов могут пройти вакцинацию за счёт средств своих работодателей», — пояснила спикер.

На сегодняшний день в Пензенской области от гриппа привито более 660 тыс. человек, или около 52% от населения области. Для достижения стойкого коллективного иммунитета против гриппа необходимо привить 60% жителей региона, добавила Воробьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 6 по 12 декабря зарегистрировали 3204 случая ОРВИ (240,6 на 100 тыс. населения). Суммарная заболеваемость выше уровня эпидпорога на 14,7%.

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