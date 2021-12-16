Мехико, 16 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В городе Куэрнавака на юге Мексики неизвестный застрелил актрису и модель Таню Мендосу. Об этом сообщает агентство EFE.

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Отмечается, что 42-летняя Мендоса ожидала своего 11-летнего сына после тренировки у стадиона. В какой-то момент к ней подъехали на мотоцикле двое людей, один из которых открыл стрельбу. В результате инцидента Мендоса скончалась от полученных ранений.

Преступники скрылись с места происшествия. Полиция ведёт розыск.