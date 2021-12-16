Москва, , 15:28 — REGNUM Сейчас политика Запада по отношению к Украине не имеет позитивных целей, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Изначально интенсификация деятельности западных спецслужб на этом направлении вызвана опасениями середины 2000-х гг, что на фоне удачной экономической конъюнктуры России удастся экономически реинтегрировать постсоветское пространство, что станет мощным заделом для реинтеграции политической.

В тот период, действительно, ввиду сильных экономических, а также социо-культурных связей, такой сценарий был весьма вероятен. В результате оказалось бы, что победа над СССР/Россией, вокруг которой во многом строилась мифология Запада и его претензии на мировое господство, оказалась не столь полной и окончательной.

Но после Майдана и его последствий такой сценарий уже не выглядит ни вероятным, ни усиливающим Россию — экономические связи разорваны, территория Украины в значительной степени деградировала инфраструктурно и промышленно, ценность её как рынка сбыта также существенно снизилась.

Более того, в условиях санкций и враждебности многим технологическим и транспортным цепочкам, которые раньше связывали экономики наших стран, нашлись альтернативы. Меньше всего сейчас интеграция Украины с её накопившимися проблемами интересна самому Кремлю.

В то же время у Запада сейчас нет никакого позитивного сценария для Украины — все ресурсы, которыми он мог там завладеть, уже захвачены. На рынках Европы и США для украинской продукции, особенно в условиях экономического спада, вызванного пандемией (а просадка 2020 года, несмотря на оживление в текущем году, еще далеко не преодолена) места нет.

Даже оружия в значимых объёмах Киеву не продать — ему просто нечем платить. И само по себе вступление в ЕС или НАТО, если даже отбросить тот факт, что Украина не соответствует их требованиям, ничего тут не сможет изменить. Интеграция Украины может только ослабить обе эти структуры.

Понятно, что содержать Украину в полуподвешенном состоянии на подачках и новых кредитов Запад может сколь угодно долго, но в политические успехи это не записать. Ни новых звезд для разведчиков, ни позитивных инфоповодов для политиков.

Конечно, идеальным для Запада было бы, если бы сейчас Москва забрала этот токсичный актив себе, а ещё лучше завязла бы на Украине в качестве оккупанта, но никак не удается придумать, как бы побудить к этому президента РФ Владимира Путина.

Отсюда и метания от чуть ли не готовности вступить в войну для защиты Украины, до заявлений, что ни в НАТО, ни в ЕС её не ждут. Ну вот, в качестве одного из вариантов в общественное мнение вбрасываются и идеи такого рода, как в Spiked или заявлениях Мэта Гетца», — пояснил эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, конгрессмен США от Республиканской партии Мэтт Гетц заявил, что он не против того, чтобы русскоязычная часть Украины воссоединилась с Россией.

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