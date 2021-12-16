Канберра, 16 декабря, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Лейбористы призывают сограждан «скептически» отнестись к заявлениям федерального казначея Австралии Джоша Фриденберга о повышении заработной платы в стране, предупреждая, что правительство во главе со Скоттом Моррисоном рассказывает населению «рождественские сказки». Об этом 16 декабря сообщил новостной портал news.com.au.

«В гостях у сказки»

По словам Фриденберга, в течение последующих четырех лет работники, занятые полный рабочий день, могут ожидать ежегодного повышения заработной платы на 2500 долларов. Однако член теневого кабинета министром от Лейбористской партии Билл Шортен говорит, что не разделяет оптимизма правительства.

«Я думаю, что ковид останется в прошлом, люди копят деньги и у них есть деньги, которые они смогут потратить … Но, знаете ли, я действительно считают, что господин Фриденберг рассказывает рождественские сказки о заработной плате … Последние восемь лет зарплаты вообще не росли», — заявил Шортен в интервью изданию Sunrise.