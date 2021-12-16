Брюссель, 16 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Европейскому союзу следует подготовиться к введению против России новых санкций на случай, если эскалация напряженности вокруг Украины продолжится. Об этом говорится в проекте резолюции депутатов Европарламента (ЕП) по ситуации возле украинской границы, этот документ опубликован на сайте ЕП.

(сс) European Parliament Европарламент

Принятие резолюции ожидается 16 декабря на пленарной сессии в Страсбурге. В документе говорится о возможном введении «суровых экономических и финансовых» санкций против РФ в кратчайшие сроки.

Совету ЕС, говорится в документе, следует быть готовым быстро согласовать эти меры в тесной координации с США, странами НАТО и другими партнёрами. Также ЕС следует координировать свои действия с Украиной.

В числе санкций, предусматриваемых на случай эскалации ситуации вокруг Украины, — замораживание всех активов и запрет на поездки для ряда физических лиц, отключение России от платежной системы SWIFT, ограничения против важных отраслей экономики.

Хотя резолюции Европарламента не обязательны к исполнению, в государствах-участниках ЕС к ним прислушиваются.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время Украина и страны Запада выражают обеспокоенность из-за якобы усиления «агрессивных действий» со стороны России вблизи украинских границ. Руководство РФ не раз опровергало подобные утверждения.

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