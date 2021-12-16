Котовск, Тамбовская область, , 15:26 — REGNUM Почти на миллион рублей оштрафован Тамбовский пороховой завод, расположенный в Котовске Тамбовской области, по итогам проверки инспекторов Росприроднадзора на предприятии. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

У реки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проверка была плановой, однако инспекторы нашли 40 нарушений природоохранного законодательства на предприятии, в частности, при обращении с отходами производства и потребления, в сфере охраны атмосферного воздуха. Зафиксировано превышение норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в реку Цна.

«В связи с этим, предприятие привлечено к административной ответственности по семи статьям КоАП РФ. Сумма наложенных штрафов составила 917 тыс. рублей», — уточнили в управлении Росприроднадзора.

Также руководство завода обязали устранить выявленные нарушений — для проверки исполнения предписаний будет проведена уже внеплановая проверка. Специалисты намерены оценить ущерб, который причинён реке Цна.