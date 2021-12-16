Москва, , 15:35 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о введении в России медицинских сертификатов для посещения общественных мест, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. Законопроект нашел поддержку у «Единой России», частично у ЛДПР и у «Новых людей», категорически против выступили КПРФ и СРЗП.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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Поправки вносятся в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В адрес Госдумы поступило около 53 тыс. писем и телеграмм по законопроекту, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») со ссылкой на данные «Почты России».

Законопроект носит рамочный характер, его реализация предусматривает принятие законодательных актов на уровне субъектов РФ. Определяется порядок оказания услуг населению в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно документу, нормы будут иметь ограниченный срок действия — с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2022 года.

При этом Госдума приняла постановление, где высказала свои пожелания по поправкам ко второму чтению инициативы, которое намечено на январь — законопроект снова направляется в 30-дневную рассылку в том числе и в регионы.

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