Сидней, Австралия, , 15:58 — REGNUM Дефицит бюджета Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) в течение 2021/2022 финансового года увеличится более чем вдвое — до 19,5 миллиарда долларов после локдаунов, связанных с распространением в штате варианта коронавируса «Дельта» на протяжении последних месяцев. Однако казначей штата Мэтт Кин по-прежнему полагает, что профицит бюджета все еще вполне реален к 2024 или 2025 году. Об этом 16 декабря сообщил новостной портал news.com.au.

Австралийские доллары (сс) williamnyk

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В июне тогдашний казначей, а ныне премьер-министр штата Доминик Перротте прогнозировал дефицит бюджета в размере 8,6 млрд долларов на 2021/22 финансовый год. Однако спустя несколько дней в мире стали появляться тревожные сообщения о тогда еще новом штамме коронавируса «Дельта», после чего в Новом Южном Уэльсе ввели жесткий четырехмесячный локдаун.

В результате оказалось, что локдаун обошелся местным властям еще в 10,9 миллиарда долларов дефицита.

Выступая в парламенте, казначей Кин отметил, что правительство Нового Южного Уэльса потратило 45 миллиардов долларов на медицинские, социальные и экономические меры с тех пор, как ковид-ограничения были впервые введены в марте 2020 года.

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