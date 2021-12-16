Вашингтон, 16 декабря, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Аукционный дом Christieʼs продал первую запись на сайте «Википедия» за $750 тыс. Информация об этом появилась 16 декабря в Twitter-аккаунте компании.

Chitai-gorod.ru Википедия

https://twitter.com/ChristiesInc/status/1471218047524511744

Лот записи «Hello, World!» (Привет, мир») был продан в виде NFT-токена. С аукциона Christieʼs также ушёл и Strawberry iMac — личный компьютер создателя «Википедии» Джимми Уэйлса, с которого он и оставил запись. Стоимость второго лота составила $187,5 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торги стартовали 3 декабря 2021 года. Ещё 8 декабря стоимость стоимость компьютера Strawberry iMac оценивали в $8,5 тыс.