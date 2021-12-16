Ньюкасл, , 15:46 — REGNUM Двадцатилетнего жителя Ньюкасла (штат Новый Южный Уэльса, Австралии) уведомили о том, что он считается местным министерством здравоохранения как близкий контакт одного из зараженного коронавирусом. Однако молодой человек не отправился на самоизоляцию, а решил совершить поездку в другой город, в результате чего он был оштрафован на 7200 долларов США. Об инциденте 16 декабря сообщил телеканал Nine News.

Австралийская полиция (сс) Nachoman-au

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В полиции Нового Южного Уэльса утверждают, что парень должным образом был уведомлен о том, что ему необходимо сдать ПЦР-тест и сидеть на карантине 8 декабря.

Позже его тест на COVID-19 дал положительный результат. Журналисты отмечают, что Ньюкасл сейчас является центром распространения штамма коронавируса «Омикрон» в Новом Южном Уэльсе.

В настоящее время полицейское расследование в отношении молодого человека продолжается, в то время как медицинские власти пытаются установить возможные социальные контакты.

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