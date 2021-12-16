Мехико, , 15:24 — REGNUM На сегодняшний день Мексика вакцинировала от COVID-19 81 767 000 человек как минимум одной дозой вакцины. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на отчёт минздрава страны.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В документе указывается, что с момента начала действия национальной стратегии вакцинации 24 декабря 2020 года и до 16 декабря 2021 года иммунизация выполнила задачу по снижению уровня заболеваемости.

В общей сложности 66 459 570 человек завершили полный график вакцинации из двух доз, а взрослые люди старше 60 лет уже получают бустерную дозу, поскольку почти все они были привиты более шести месяцев назад.

В общей сложности в 32 штатах было применено 138 миллионов 851 637 доз, что делает Мексику одной из стран, которая приобрела наибольшее количество вакцин в мире.