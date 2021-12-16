Берлин, 16 декабря, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Круглосуточный новостной канал на немецком языке для немецкоговорящей аудитории RT DE стремительно ворвался в эфир, преодолев неимоверные сложности.

Логотип телеканала RT America

Тем самым он заметно потеснил традиционную немецкую прессу, которая многие годы, пользуясь абсолютным доверием граждан, штамповала выдуманные репортажи, не замечала преступлений, замалчивала факты, обвиняла несогласных и даже жителей целых городов и федеральных земель в «нацизме», «фашизме», полностью обесценив страшные термины.

Над созданием контента для канала в данный момент работают около 400 человек в Москве и около 80 — в Берлине. Вещание RT DE осуществляется из Москвы под руководством главного редактора RT Маргариты Симоньян. Берлинская часть программ создается компанией RT DE Productions под управлением генерального директора Динары Токтосуновой. Не удивительно, что сегодня, 16 декабря, в день запуска телевизионного вещания, YouTube удалил новый канал RT DE — RT auf Sendung. Это произошло, когда на канале шла прямая трансляция эфира. Информация об этом размещена в телегам-канале RT.

Цитата RT Канал rt_russian удален

Напомним, 28 сентября 2021 г. видеохостингом Youtube были бессрочно заблокированы немецкоязычные Youtube-каналы «RT DE» и «Der Fehlende Part», входящие в многоканальную сеть RT. Согласно объяснению видеохостинга, оба канала были заблокированы за нарушение «Условий использования YouTube», которые запрещают публикацию видеоконтента на других каналах в случае получения каналом предупреждения, что считается, согласно правилам видеохостинга, попыткой обойти временный запрет на публикацию контента.

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После анонсирования плана по открытию телеканала в начале 2021 года также усилилось давление внутри Германии и на сам ресурс RT DE. Ассоциация журналистов Германии в январе 2019 года призвала Государственный орган контроля СМИ не предоставлять лицензию на вещание каналу RT DE.

«Russia Today является для нас не информационным агентством, а средством пропаганды Кремля», — заявил председатель немецкого союза журналистов Франк Юбераль.

«Они пытаются продвигать ложную информацию. Нельзя выдавать лицензию пропагандистским СМИ» — этот и подобные визги представляются весьма спорными, если принимать во внимание рейтинги канала.

RT DE обходит всех основных конкурентов по общему количеству взаимодействий аудитории в Facebook с начала года и по ноябрь включительно. Среди тех, кто остался позади — Bild, Spiegel, ZDF, Tagesschau (данные собственного инструмента Facebook Crowdtangle).

Страница RT DE в Facebook на протяжении всего 2021 года регулярно входит в ТОП 5 немецкоязычных СМИ по просмотрам видео в категории «Новости и политика».

Страница RT DE в Twitter регулярно входит в ТОП 3 по просмотрам видео в аналогичной категории (данные Tubular Labs).

Незадолго до то, как Youtube удалил канал RT DE со своей платформы, он ворвался в ТОП-5 по просмотрам за месяц среди всех немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика» (данные Tubular Labs).

Сайт RT обходит сайт Deutsche Welle (dw.com) по количеству визитов в Германии. В Instagram RT DE на конец ноября 2021 по просмотрам видео обходит таких гигантов, как Spiegel, Welt, Bild (по данным Crowdtangle).

«Принадлежащее Кремлю RT Deutsch занял второе место в списке самых активных немецкоязычных СМИ по делу Навального, уступив только Spiegel. […] Материалы немецкоязычного подразделения RT (RT Deutsch) — вторые по популярности материалы в немецких социальных сетях.

Если бы не одно заслуживающее доверия немецкое издание, Der Spiegel, кремлевские СМИ доминировали бы в немецком цифровом информационном пространстве как по количеству опубликованных статей, так и по количеству просмотров в социальных сетях», — пишет официальный медиа-ресурс «EUvsDisinfo» экспертной группы Евросоюза East StratCom Task Force.

«RT DE стал «самым известным СМИ в немецких соцсетях — и это накануне выборов в бундестаг. Взять хотя бы Facebook — безусловно, самую важную социальную сеть в Германии. Общее количество взаимодействий с контентом RT (репосты, лайки, комментарии и так далее) за последние шесть [на самом деле за 12] месяцев составило 22,7 млн, что превратило RT в медиабренд с самым высоким уровнем вовлеченности в немецкоязычном мире, который оставил мейнстримные СМИ вроде Bild (принадлежащий концерну Axel Springer) и Der Spiegel позади».

"Это как если бы RT превосходил NBC News или The Washington Post в США по охвату в соцсетях в преддверии выборов в ноябре прошлого года», — информирует Politico.

«Они каким-то образом опережают большинство — если не все — традиционных средств массовой информации», — цитирует Politico Брета Шафера, эксперта из Альянса по защите демократии.

Программа вещания телеканала RT состоит из новостных выпусков, а также из тематических программ и документальных фильмов.

Новостные выпуски выходят в прямом эфире каждые полчаса из студии в Москве в утренний прайм-тайм с 07.00 до 13.30 по местному времени.

В вечерний прайм-тайм с 19.00 до 21.30 по местному времени каждые полчаса выходит вечернее шоу Der Tag am Abend («Итоги дня вечером»), которое создается в студии в Берлине.

Вечернее шоу в прямом эфире носит информационно-аналитический характер и посвящено обсуждению с разных сторон ключевых событий дня с признанными экспертами из различных сфер. Работу над тематическими программами RT DE возглавляет известный немецкий медиа-менеджер Оливер Брендель.

В первую неделю вещания RT DE представит в новостной программе специальный проект, посвященный детальному разбору и анализу самой большой новости в Германии последних месяцев — различных аспектов деятельности нового коалиционного правительства, а также политических и экономических вызовов перед которыми стоит страна с окончанием эпохи Меркель.

В ближайшее время RT DE также выпустит шоу Money Talks. Финансовый консультант и учёный из Швейцарии Рольф Остман в разговоре с представителями бизнеса и экспертами из мира биржи и финансов будет комментировать экономические вопросы на макро‑ и микроуровне — с точки зрения того, как они влияют на обычных людей. В передаче большое внимание будет уделяться обсуждению влияния политики на экономику, будь то «Северный Поток — 2», «зелёные» технологии или действия фармацевтических гигантов.

В добрый путь!

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