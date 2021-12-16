Канберра, , 15:40 — REGNUM Выступая на пресс-конференции 16 декабря, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что два миллиона австралийцев имеют право на получение третьей прививки от COVID-19. По его словам, временной интервал между получение второй и третьей дозы вакцины пересматривается «каждую неделю», передает телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

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Моррисон отметил, что один миллион вакцин сейчас «распределяется».

»У нас достаточно вакцин», — заверил премьер-министр журналистов, которые ранее сообщали о жалобах терапевтов и владельцев аптек о нехватке вакцины.

Ранее в Австралии сократили интервал для ревакцинации с шести до пяти месяцев. По словам Моррисона, если его сократить еще больше, то доз вакцин все равно хватит всем.

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