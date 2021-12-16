Москва, 16 декабря, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Советский военачальник, генерал армии, герой Советского Союза Николай Фёдорович Ватутин родился 16 декабря 1901 года и в нынешнем году исполняется 120 лет с этого момента.

Николай Ватутин

Николай Ватутин был выходцем из крестьянской семьи и прошёл путь от простого красноармейца до генерала армии.

Он являлся одним из лучших советских штабистов и сыграл важную роль в победах под Сталинградом и на Курской дуге. Советские войска под его командованием 6 ноября 1943 года освободили от немецко-фашистских захватчиков Киев.

29 февраля 1944 года, выехав в войска, Ватутин попал в засаду украинских националистов и был тяжело ранен в бою и спустя полтора месяца умер в киевском госпитале. Генерала торжественно похоронили в Мариинском парке в Киеве, а в 1948-м на могиле был установлен 8,5-метровый памятник работы скульптора Евгения Вучетича.

Отметим, в последние годы этот монумент регулярно подвергается атакам украинских националистов. Совершаются нападения на памятники Ватутину и в других местах. Например, весной 2018 года националисты разбили кувалдами монумент в Бердичеве и увезли в неизвестном направлении скульптуру в Сумской области. А в марте 2019 г. был уничтожен памятник в селе Феськовка Черниговской области.