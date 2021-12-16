Москва, , 15:20 — REGNUM Подход, который Газпром использует, чтобы извлечь максимально возможную прибыль, при существующих издержках по контрактным поставкам с экономической точки зрения весьма целесообразен, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер фирмы в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Wolfline Capital Никита Долгий.

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«То, что Газпром также сократил поставки в Молдову, еще одну важную страну транзита газа, на треть в сентябре после окончания долгосрочного контракта в стране, конечно, не обрадовало Европейских партнеров.

Однако при этом ряд стран Евросоюза открыто противостоят введению в эксплуатацию «Северного потока — 2», который, мог бы обеспечить более стабильную поставку газа в Европе.

Введение более высоких тарифов, которые запросил Газпром, чтобы обеспечить бесперебойную поставку газа, а также подписать соглашение об отсрочке введения новых правил ЕС, которые могли бы усилить конкуренцию на рынке, нет ничего странного.

Это объясняется тем, что Газпрому также будет нужно покрывать издержки и при этом обеспечивать бесперебойные поставки газа в своей стране, где тоже на фоне пандемии и инфляции выросли издержки в энергетическом секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес Диас считает, что Газпром намерен продать максимально возможное количество газа по максимальным ценам.

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