Джакарта, 16 декабря, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Вулкан Семеру в Индонезии начал снова извергать горячие облака, что вызвало панику среди жителей, сообщает Detik.

Извержение вулкана

Горячее облако спустилось на расстояние 5 км.

Вулкан начал извергать горячие облака, которые были довольно большими. Жители, которые находились в зоне бедствия, были эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии произошло новое извержение вулкана Семеру.

Подробнее в материале:Новое извержение вулкана Семеру произошло в Индонезии