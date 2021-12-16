Брисбен, Австралия, 16 декабря, 2021, 15:34 — ИА Регнум. За время пандемии коронавируса, когда политики и представители органов здравоохранения Австралии проводили многочисленные пресс-конференции, они постоянно сталкивались с незваными гостями — разъярёнными протестующими или недовольными новыми ограничения гражданами. Однако 16 декабря министр здравоохранения Квинсленда Иветт Дат сохранила хладнокровие, столкнувшись с, пожалуй, с самым тревожным из них. Об инциденте сообщил телеканал Nine News.

Паук

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Рассказывая о том, что владельцам бизнесов необходимо выполнять постановления об обязательной вакцинации от COVID-19, Дат прервалась на полуслове и посмотрела вниз.

«Так, кто-нибудь может убрать этого паука отсюда?» — к удивлению журналистов, произнесла министр.

На помощь коллеге поспешил главный санитарный врач Квинсленда Джон Джеррард, который раздавил восьминогого злоумышленника пачкой бумаг, находившейся у него в руках.

«Видите, как хорошо я себя контролирую», — пошутила министр.