Москва, 16 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Все европейские потребители заинтересованы в работе газопровода «Северный поток — 2», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 декабря журналистам.

Nord Stream 2. Igor Kuznetsov Газопровод «Северный поток ‑ 2»

Он ответил на вопрос о том, не возникло ли угрозы для проекта после призывов президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против России. По словам Пескова, в проекте газопровода заинтересованы и российская, и германская стороны.

«В целом этот проект, с нашей точки зрения, и мы убеждены, что так оно и есть, представляет большой интерес для всех европейских потребителей», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» полностью достроили 10 сентября, однако для его запуска нужна регистрация независимого транспортного оператора.

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