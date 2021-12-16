Сан-Паулу, Бразилия, , 15:25 — REGNUM Начавшаяся в Рио-де-Жанейро эпидемия гриппа А H3N2, более известного как «свиной грипп», распространилась на Сан-Паулу. Приемные отделения переполнены больными, а медицинские работники путают симптомы гриппа и коронавируса. Об этом 15 декабря сообщила бразильская газета Folha de S.Paulo.

Вирус гриппа (схема) ben dalton

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Поликлиники и амбулатории начали переполняться еще в прошлую субботу, но к среде количество обращений возросло настолько, что больным приходилось проводить в очереди по шесть часов. Врачи тестируют на коронавирус всех обратившихся с симптомами гриппа.

В первые две недели декабря было обследовано 91 882 человека, из них 45 325 с подозрением на коронавирус, в то время как за ноябрь было принято 111 949 пациента, из которых под подозрением на COVID-19 находилось 56 220 заболевших. Муниципальные органы сообщают, что количество недифференцированных случаев коронавируса и гриппа за 15 дней декабря составляет 82% от числа случаев за 30 дней ноября.

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