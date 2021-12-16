Саратов, , 15:25 — REGNUM В Саратовской области снижается количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. В связи с этим в регионе за последний месяц сократили 3006 инфекционных коек, заявил 16 декабря заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

Госпиталь

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Развёрнутыми на сегодняшний день остаются 2145 коек, из них 23% свободны.

По состоянию на 16 декабря вакцинацию против COVID-19 в регионе прошли 1,1 млн человек. Полностью закончили иммунизацию 1 млн жителей. Более 31 тыс. человек сделали ревакцинацию от коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области число заражений коронавирусом по состоянию на 16 декабря достигло 128 198 случаев. Выздоровели 112 769 пациентов, за сутки выписали 598 человек. На стационарном лечении находятся 1649 человек, на амбулаторном — 9148.

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