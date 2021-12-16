Черкесск, , 15:15 — REGNUM Школьников Карачаево-Черкесии могут отправить на каникулы почти на неделю раньше срока. С предложением дать старт новогодним каникулам с 25 декабря выступил в ходе очередного заседания оперативного штаба, состоявшегося 16 декабря, главный санитарный врач республики Сергей Бескакотов.

Школьники

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«Он отметил, что сохраняются все предпосылки для осложнения ситуации: это ежедневная выявляемость на уровне 70 человек и низкие темпы вакцинации. Бескакотов внес предложение досрочно начать школьные зимние каникулы 25 декабря»,— говорится в сообщении оперштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье было принято решение о начале зимних школьных каникул раньше традиционного срока. В крае дети начнут отдыхать с 25 декабря.