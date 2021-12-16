Москва, , 15:14 — REGNUM Решение российских властей сократить объем вложений в ценные бумаги США сложно назвать неожиданным, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

Флаги США и России © ИА REGNUM

«Процесс сокращения инвестиций в данном случае активно протекал в течение последних семи лет. В 2013 году объем российских вложений в госбумаги Соединенных Штатов превышал уровень $160 млрд.

К 2016 году этот показатель опустился ниже отметки $100 млрд, а к началу II квартала 2021 года его величина составляла менее $4 млрд.

На фоне решения американских законодателей об увеличении «потолка» госдолга США до $31,4 трлн действия властей РФ вряд ли будут ощутимы для американской экономики.

Равным образом необходимо учитывать масштабы вложений в гособлигации США ведущих экономик мира. Совокупные вложения КНР, Японии и Соединенного Королевства в гособлигации США превышают $2,8 трлн.

Даже Норвегия и Таиланд вложили в гособлигации Соединенных Штатов $98 млрд и $80 млрд соответственно.

Российские власти действуют, исходя из политических соображений, вполне обоснованно рассматривая вложения в государственные облигации США как элемент риска с учетом отношений с Вашингтоном в последние годы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США в октябре 2021 года снизились на $198 млн по сравнению с предыдущим месяцем — до $3,720 млрд.

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