Ростов-на-Дону, , 15:13 — REGNUM Заражение штаммом коронавируса «Омикрон» подтвердилось у студента Ростовского государственного медицинского университета, прибывшего из Конго. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 16 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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О первом случае заражения «Омикроном» в Ростовской области подтверждает региональный Роспотребнадзор. 22-летний студент и контактные лица отправлены на самоизоляцию.

«Организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Больной изолирован в моноинфекционный госпиталь в индивидуальный бокс. Круг контактных определен, они изолированы, за ними установлено медицинское наблюдение», — уточнили в региональном пресс-центре.

Выполнение санитарных требований находится на контроле управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

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