Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 декабря 2021, 15:11 — REGNUM Бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория может возглавить бразильский «Фламенго». Об этом 16 декабря сообщает Gazeta Esportiva.

Руй Витория
Руй Витория
(сс) Антон Зайцев. soccer.ru

Отмечается, что «Фламенго» заинтересован в услугах португальского специалиста. При этом он является приоритетным вариантом для клуба, поскольку пребывает в статусе свободного агента.

Напомним, 15 декабря «Спартак» отправил Руя Виторию в отставку.

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