Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 декабря, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория может возглавить бразильский «Фламенго». Об этом 16 декабря сообщает Gazeta Esportiva.

(сс) Антон Зайцев. soccer.ru Руй Витория

Отмечается, что «Фламенго» заинтересован в услугах португальского специалиста. При этом он является приоритетным вариантом для клуба, поскольку пребывает в статусе свободного агента.

Напомним, 15 декабря «Спартак» отправил Руя Виторию в отставку.

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