Москва, , 15:10 — REGNUM Главную новогоднюю елку России, которая будет установлена на Красной площади в Москве, встретят в российской столице 16 декабря. Об этом 16 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елка

При этом отбор дерева проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид, а поиски велись в течение нескольких месяцев в лесничествах Подмосковья.

Также ранее пресс-секретарь управделами Елена Крылова рассказала, что высота выбранной ёлки составила около 28 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах нижних ветвей — порядка 10 метров. Её закончат украшать к 22 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что соблюдение всех правил профилактики распространения коронавирусной инфекции позволит жителям России отметить наступление Нового года без ограничений.