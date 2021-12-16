Волгоград, , 15:12 — REGNUM В Волгоградской области 16 декабря подтверждено 375 новых случаев заражения коронавирусом, что на семь меньше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после лечения 594 человека, скончались от осложнений ещё 39 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 32 районах региона. в целом, с начала пандемии в Волгоградской области выявлено 124 408 носителей инфекции. Справились с заражением 111 856 человек. Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 5157 пациентов.

Продолжают лечение в стационарах и получают амбулаторную помощь 7 395 жителей.