Нур-Султан, , 15:07 — REGNUM В Нур-Султане 16 декабря прошла торжественная церемония поднятия национального флага Казахстана по случаю Дня независимости республики. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, на церемонии присутствовал почетный караул Службы государственной безопасности Казахстана. Флаг поднимали под государственный гимн.

«С обретением независимости наша страна твёрдо встала на рельсы прогресса практически во всех сферах, будь то экономика, культура или общественно-политическая жизнь», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поздравляя сограждан с 30-летием независимости республики.

Празднование юбилейной даты в Казахстане продлится с 16 по 17 декабря. Торжественные мероприятия запланированы по всей стране. К этой дате открыли семь школ, сдали шесть жилых комплексов социальных квартир и девять объектов долевого строительства.

Стоит отметить, что Казахстан стал последней республикой СССР, объявившей о независимости — 16 декабря 1991 года. Территория современной страны совпала с границами Казахской ССР. Все соседние государства признали границы Казахстана.

После ряда трудностей в 90-х Казахстан состоялся как суверенное государство. Республика одной из первых вошла Евразийский экономический союз и является стратегическим партнёром и союзником России.