Варшава, , 15:07 — REGNUM Пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарын написал в Twitter, что солдаты, защищающие польскую границу на белорусском участке вблизи села Мельник, снова подверглись нападению.

Флаг Польши

«Нападение произошло со стороны мигрантов, находящихся с белорусской стороны границы. Они применили лазеры (для ослепления военнослужащих) и камни. Но никто из наших военнослужащих не пострадал», —говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.

В начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.