Москва, 16 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Новогодние выплаты пенсионерам уже производились по инициативе правительства России. Однако это носило характер разовой акции, в то время как законопроект предлагает закрепить такую практику на перманентной основе, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

Portable Antiquities Scheme Выплата

«Эксперты считают, что проект получит поддержку правительственного меньшинства, однако, для его реализации необходимо также одобрение мажоритария — «Единой России», чего ожидать, скорее всего, не приходится.

Тем не менее, если допустить ситуацию дальнейшего движения законопроекта, то соответствующие изменения в законодательство будут внесены не раньше 2022 года, а обойдется такая программа в 786, 2 млрд. рублей в год.

Заслуживает внимания то, что политика «малых шагов» упомянутая выше, сама по себе дает свои плоды: в рамках реализации шестилетней программы объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году, размер пенсий должен стать не менее 20 тыс. руб. к 2024 году, однако, учитывая инфляцию, нельзя сказать, что подобные меры являются достаточно эффективными.

В силу сказанного выше, оценку рассматриваемой законодательной инициативе можно дать исключительно положительную, ведь она могла бы сбалансировать в некоторой степени разрыв между размерами пенсий и инфляцией.

Вместе с тем, экономисты говорят о необходимости ухода от накопительной системы пенсий в принципе с введением минимально гарантированной пенсии для граждан. Однако для подобных изменений нужна полномасштабная пенсионная контрреформа», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о ежегодной новогодней выплате пенсионерам разработали депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, комитет Госдумы по труду и соцполитике намерен его обсудить в ближайшее время.

Читайте также: Законопроект о новогодней выплате пенсионерам разработали в Госдуме